التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 07:36 مساءً - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتواصلة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأشقاء في قطاع غزة، شهد اليوم دخول شاحنات المساعدات الإغاثية التابعة لجمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وذلك ضمن القافلة رقم (12) التي يواصل التحالف الوطني إرسالها لتقديم الدعم الإنساني لأهالينا في غزة.

وجاء دخول الشاحنات إلى القطاع بحضور كل من اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، وعدنان جمعة سبتي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، إلى جانب عدد من المتطوعين ومسؤولي جمعية الأورمان ومسئولي المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وأعضاء الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات العمل الأهلي في مصر والأشقاء في دولة الكويت، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتكامل في الجهود الإنسانية والإغاثية بين الجانبين.

وأكدت الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن استمرار دخول شاحنات المساعدات من مؤسسات التحالف يعكس الالتزام الثابت بتقديم الدعم الإنساني لأهالينا في غزة، ومواصلة الجهود لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

كما أعرب التحالف الوطني عن تقديره الكبير للتعاون المثمر مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية الأورمان، مثمنًا ما تمثله هذه الشراكة من نموذج رائد للعمل الأهلي العربي المشترك، القائم على التكافل والتضامن لخدمة القضايا الإنسانية والتنموية.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمراره في تقديم المساعدات والدعم الإغاثي من خلال مؤسساته الأعضاء، التزامًا بمسؤوليته تجاه الأشقاء في غزة، وترسيخًا لدور المجتمع المدني المصري والعربي في دعم القضايا الإنسانية العادلة.