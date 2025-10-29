نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عبد الغني: فيريرا تمسك بوجودي في الزمالك.. وتعرضت للظلم بسبب قلة علاقاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، أنه تعرض للظلم خلال فترته مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، رغم تمسك البرتغالي جوسفالدو فيريرا باستمراره ضمن طاقمه الفني.

وقال عبد الغني في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: “فيريرا تمسك بوجودي في الجهاز الفني وكان يثق في قدراتي التدريبية، لكنه طلب مني في بداية عملي معه عدم الحديث في الأمور الفنية، والرد فقط على أسئلته، ونفذت تعليماته بالكامل”.

وأضاف: “تعرضت للظلم داخل الزمالك ورحيلي كان بسبب قلة علاقاتي على مستوى الإدارة، وليس لأي سبب فني”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “فيريرا كان مدربًا كبيرًا ويملك أساسيات واضحة في كرة القدم، وهي سر نجاحه مع الزمالك، وكان معجبًا بشدة بإمكانيات علي جبر، ودائم الإشادة بالحارس أحمد الشناوي”.

كما كشف عبد الغني أن فيريرا لم يكن مقتنعًا بمحمد إبراهيم في بداياته داخل الزمالك، لكنه غيّر رأيه لاحقًا بعد تطور مستوى اللاعب.