الارشيف / الرياضة

تامر عبد الحميد: جماهير الزمالك تشعر بالغضب من مجلس الأدارة.. وهناك حسابات بـ "50" جنيه بتشوه صورتهم

0 نشر
0 تبليغ

تامر عبد الحميد: جماهير الزمالك تشعر بالغضب من مجلس الأدارة.. وهناك حسابات بـ "50" جنيه بتشوه صورتهم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: جماهير الزمالك تشعر بالغضب من مجلس الأدارة.. وهناك حسابات بـ "50" جنيه بتشوه صورتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن جمهور الزمالك يشعر بالغضب من إدارة النادي في الوقت الحالي.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جزء من جماهير الزمالك زعلانين من سياسة إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي.

واضاف: هناك حسابات على السوشيال ميديا ب "٥٠ جنيه" تطلع تشوه صورة مجلس الزمالك في ثانيه 
وواصل: بدر حامد يتقاضى راتبه من رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك في الوقت الحالي ٢٣٩ الف جنيه، في حين ان محمد حلمي في الشاب فكان يتقاضى ٤٥ الف جنيه.

وواصل: جمهور الزمالك بيقابلني في الشارع وبيقولوا "معاك حق" وهدفي هو إصلاح نادي الزمالك لإنه بيتي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا