نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: جماهير الزمالك تشعر بالغضب من مجلس الأدارة.. وهناك حسابات بـ "50" جنيه بتشوه صورتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن جمهور الزمالك يشعر بالغضب من إدارة النادي في الوقت الحالي.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جزء من جماهير الزمالك زعلانين من سياسة إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي.

واضاف: هناك حسابات على السوشيال ميديا ب "٥٠ جنيه" تطلع تشوه صورة مجلس الزمالك في ثانيه

وواصل: بدر حامد يتقاضى راتبه من رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك في الوقت الحالي ٢٣٩ الف جنيه، في حين ان محمد حلمي في الشاب فكان يتقاضى ٤٥ الف جنيه.

وواصل: جمهور الزمالك بيقابلني في الشارع وبيقولوا "معاك حق" وهدفي هو إصلاح نادي الزمالك لإنه بيتي