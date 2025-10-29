نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عبد الغني يكشف حقيقة شرب نجوم الزمالك الشيشة في نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، عن كواليس مهمة في مسيرته الكروية والتدريبية، مشيدًا بالثنائي حسن شحاتة ومحمود سعد، ومؤكدًا أنه رفض تدريب المقاولون العرب احترامًا لمدربه السابق عماد النحاس.

وقال عبد الغني خلال تصريحاته ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: “حسن شحاتة صنع تاريخًا كبيرًا مع المقاولون قبل أن يقود منتخب مصر، وأتمنى له الشفاء العاجل، فهو كان يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين”.

وأضاف: “استشرت كابتن حسن شحاتة في الانتقال إلى الزمالك، وقال لي حينها: أنت على موعد مع التاريخ، وبالفعل كانت محطة الزمالك نقطة تحول في مسيرتي”.

وتابع: “محمود سعد صاحب الفضل الأكبر عليّ في مشواري التدريبي، فقد تعلمت منه الكثير في التعامل مع اللاعبين وإدارة المباريات”.

وعن عرض تولي تدريب المقاولون العرب قال: “عُرض عليّ تدريب الفريق خلال فترة وجود عماد النحاس، لكني رفضت حفاظًا على علاقتي القوية معه، خاصة أنه تعلم الكثير من مانويل جوزيه، وهذا سر نجاحه التدريبي”.

واختتم حديثه قائلًا: “كل ما يقال عن شرب لاعبي الزمالك للشيشة لم يحدث مطلقًا، وصعدنا لنهائي إفريقيا أمام صن داونز بـ14 لاعبًا فقط في ظروف صعبة للغاية”.