نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: مجلس الزمالك الحالي غير جدير بإدارة النادي في هذه المرحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن هجومه على مجلس الإدارة وليس نادي الزمالك، وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا أهاجم نادي الزمالك فهو بيتي وصاحب الفضل الأول والأخير ولكن أهاجم مجموعة الأشخاص الذين يديرون النادي.

واضاف: هذه الفترة هي حاسمة في مصير نادي الزمالك ومع ذلك الأشخاص المتواجدين غير جديرين بذلك المرحلة.

وتابع: من يقول ان تامر عبد الحميد يهاجم نادي الزمالك دي "شماعة" يستند عليها اللجان الإلكترونية، وكنت ماسك قطاع التطوير في النادي ورحلت.

وواصل: رحلت عن قطاع تطوير الزمالك عشان اتضح أن هناك، ولم تكن في كرة القدم وإنما كل شىء.