الارشيف / الرياضة

تامر عبد الحميد: مجلس الزمالك الحالي غير جدير بإدارة النادي في هذه المرحلة

0 نشر
0 تبليغ

تامر عبد الحميد: مجلس الزمالك الحالي غير جدير بإدارة النادي في هذه المرحلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: مجلس الزمالك الحالي غير جدير بإدارة النادي في هذه المرحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن هجومه على مجلس الإدارة وليس نادي الزمالك، وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا أهاجم نادي الزمالك فهو بيتي وصاحب الفضل الأول والأخير ولكن أهاجم مجموعة الأشخاص الذين يديرون النادي.

واضاف: هذه الفترة هي حاسمة في مصير نادي الزمالك ومع ذلك الأشخاص المتواجدين غير جديرين بذلك المرحلة.

وتابع: من يقول ان تامر عبد الحميد يهاجم نادي الزمالك دي "شماعة" يستند عليها اللجان الإلكترونية، وكنت ماسك قطاع التطوير في النادي ورحلت.

وواصل: رحلت عن قطاع تطوير الزمالك عشان اتضح أن هناك، ولم تكن في كرة القدم وإنما كل شىء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا