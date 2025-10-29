نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استشهاد 91 فلسطينيًا في مجازر دامية لجيش الاحتلال تمتد عبر قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 91 فلسطينيًا في سلسلة مجازر دموية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، في تصعيد جديد يفاقم من معاناة المدنيين في القطاع المحاصر.

تصعيد دموي جديد يضرب غزة

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية في مستشفيات القطاع، فقد توزعت حصيلة الشهداء على مناطق مختلفة، حيث استشهد 31 مواطنًا في شمال القطاع، و42 في وسطه، و18 في جنوبه، وسط دمار واسع خلفته الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

عمليات إنقاذ صعبة ودمار هائل

وأكدت المصادر الطبية أن العدد مرشح للارتفاع نظرًا لوجود عشرات الجرحى في حالات حرجة، فضلًا عن استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات الإنقاذ وسط صعوبات ميدانية كبيرة نتيجة استهداف الطرق والبنى التحتية، ما يعيق الوصول إلى مواقع القصف والمناطق السكنية المكتظة بالنازحين.