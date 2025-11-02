الأونروا: عنف المستوطنين بالضفة هو الأعلى

الأونروا: عنف المستوطنين بالضفة هو الأعلىأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد في الآونة الأخيرة، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقالت الوكالة، في بيان، اليوم، إن الشهر الماضي كان «الأكثر عنفاً منذ 12- 13 عاماً من بدء التوثيق المنتظم لهذه الانتهاكات».

وأوضحت «الأونروا» أن معظم الاعتداءات «تركزت على موسم قطف الزيتون، إذ تعرض المزارعون الفلسطينيون لهجمات وحرمان من الوصول إلى أراضيهم، ما يهدد مصادر رزقهم، في ظل ازدياد الهجمات المسلحة والحرق المتعمد للممتلكات».

وكانت الوكالة الأممية أشارت، في تقرير لها نُشر أخيراً، إلى استمرار عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، خاصة شمال الضفة (مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس)، بالتزامن مع اتساع الاستعمار وعمليات تدمير وإخلاء المنازل، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية.

وشملت الهجمات الرشق الحجارة، وإطلاق الرصاص، وحرق سيارات وممتلكات، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم الزراعية، ما دفع «الأونروا» إلى التحذير من أن هذا التصعيد يمهد لمزيد من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.