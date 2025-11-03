نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: نتنياهو يتعرض لظلم داخل إسرائيل وواشنطن مستعدة للتدخل لمساعدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة تتعلق برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الأخير يتعرض حسب وصفه لـ“ظلم كبير” داخل إسرائيل، وأنه لا يحظى بالمعاملة التي يستحقها، مع إشارة واضحة إلى إمكانية تدخل الولايات المتحدة لدعمه خلال المرحلة المقبلة.

ترامب: علاقتي بنتنياهو كانت قوية وشراكتنا شهدت ضغوطًا تكتيكية

قال ترامب إن علاقته السياسية مع نتنياهو خلال فترة رئاسته كانت جيدة جدًا، موضحًا أنه كان يعمل معه بانسجام رغم وجود لحظات كان يتعين فيها “دفعه قليلًا” على حد تعبيره في اتجاهات معينة، في إشارة إلى طبيعة التعاون التي جمعت الطرفين والتي تداخلت فيها وجهات النظر مع بعض الضغوط السياسية لتحقيق أهداف مشتركة.

دعوة أمريكية غير مباشرة لدعم نتنياهو

أشار ترامب إلى أنه يرى أن نتنياهو يتعرض لقدر كبير من الظلم داخل إسرائيل، مؤكدًا أن الظروف السياسية التي يمرّ بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لا تعكس ما قدمه لبلاده، حسب وصفه.

وأضاف أن الولايات المتحدة “قد تتدخل قليلًا” لمساعدته، في تصريح اعتبره مراقبون تلميحًا لإمكانية لعب واشنطن دورًا مؤثرًا في دعم موقف نتنياهو داخليًا.

سياق سياسي متوتر داخل إسرائيل

تأتي تصريحات ترامب في ظل وضع سياسي تشهده إسرائيل يتسم بتصاعد الضغوط على نتنياهو، وسط انتقادات داخلية واسعة وسيولة في المشهد الحزبي والسياسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات تدخلات أو مواقف أمريكية مستقبلية قد تؤثر على توازنات الداخل الإسرائيلي، خاصة في علاقة واشنطن بحكومة تل أبيب.