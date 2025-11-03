العالم اليوم - ارتفاع أرباح أكوا باور السعودية بنسبة 13% في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح أكوا باور السعودية بنسبة 13% في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 13 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 371 مليون ريال، مقارنةً بـ 328 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي الاثنين، هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية وانخفاض تكاليف التطوير خلال الفترة، ما أسهم في تعزيز الأداء المالي للشركة على الرغم من تراجع الربح التشغيلي.

وأظهرت نتائج أعمال أكوا باور أن الربح التشغيلي للشركة بلغ 557 مليون ريال في الربع الثالث من 2025، مقابل 976 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق، بانخفاض قدره 42 بالمئة.

كما بلغت ربحية السهم 1.71 ريال مقارنةً بـ 1.7 ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.