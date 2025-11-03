إسرائيل تمضي فـي الخروقات بغزة بمعدل يومي 10 شهداء منذ وقف النار .. وتوثيق جرائم بحق الأسرى

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

يمضي جيش الاحتلال الاسرائيلي في خرق وقف النار في غزة حيث بلغ المعدل اليومي لشهداء الخروقات 10 شهداء يوميا منذ وقف النار، كما يقوم الاحتلال بشكل مكثف بتدمير منازل الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع مواصلة وضع المكعبات الأسمنتية التي تحدد المناطق الصفراء التي يمنع على الفلسطينيين الدخول اليها.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن بوتيرة أقل ضجيجًا ومنهجية جديدة تقوم على خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي عبر قصف محدود، يتطور كل بضعة أيام إلى حملات قصف واسعة تستهدف المدنيين في مراكز النزوح والمنازل والخيام.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أن الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، سياسة التصعيد المتدرج، فيتحول من قصف متقطع إلى موجات إبادة واسعة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 219 فلسطينيًا، ضمنهم 85 طفلًا، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، بمعدل قتل يزيد على 10 فلسطينيين يوميًا وإصابة نحو 600 آخرين، بواقع إصابة 28.5 يوميًا، وهي معدلات مرتفعة وتدلل على أن إسرائيل لم تتوقف عن منهج القتل الذي بدأته قبل أكثر من عامين.

وبيّن الأورومتوسطي أنه إلى جانب إطلاق النار والقصف اليومي، نفذ الجيش الإسرائيلي موجتي عدوان كبيرتين، أولاهما يوم 19 أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 47 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا و6 نساء، وثانيهما يوما 28 و29 أكتوبر ، حيث قُتل خلالهما 110 فلسطينيين، بينهم 46 طفلًا و20 امرأة.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الأدلة الجنائية في قطاع غزة، إن معظم جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفيات كانت معصوبة الأعين ومكبلة اليدين والأقدام، في مشهد يثير القلق بشأن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.

وأكد المتحدث أن لدى الجهات المختصة أدلة موثقة تُثبت تعرض عدد من الأسرى للتعذيب قبل قتلهم، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا المتحدث جميع المؤسسات الدولية إلى دخول قطاع غزة بشكل عاجل، لتوثيق هذه الانتهاكات تمهيدًا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدًا أن الصمت الدولي يُسهم في استمرار هذه الممارسات.

وتتوالى الشهادات والقرائن، فيما يبقى توثيق الحقيقة خطوة أولى نحو العدالة، وسط نداءات متصاعدة لكسر الحصار عن الضمير العالمي.

ميدانيا سجلت الـ24 ساعة الماضية استشهاد خمسة في قطاع غزة ثلاث منهم في المناطق الصفراء.

ودوت عدة انفجارات شرق خان يونس ناجمة عن تدمير منازل فيما شن جيش الاحتلال غارتين على الاقل في نفس المنطقة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وألقت مسيرة إسرائيلية «كواد كابتر» قنابل شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة. ونسف الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرق مدينة غزة.

وتوغلت دبابات الاحتلال قرب ساحة مسجد الخلفاء في مخيم جباليا، واطلقت النار صوب المواطنين قبل ان تعاود انسحابها إلى شارع صلاح الدين شرق المخيم.

وسلم جيش الاحتلال جثامين 30 شهيدا فلسطينيا ممن تم أسرهم يوم السابع من اكتوبر ليرتفع العدد إلى 225 جثمانا، معظمهم مجهولي الهوية .

وفي سياق آخر قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن الجثث التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس الأول ليست لأسرى إسرائيليين.

وسلم الصليب الأحمر سلم الجيش الاسرائيلي رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، «لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة».

وبدورها، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.