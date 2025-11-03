الخيالة السلطانية والأولمبي والريان وآل سعيد والشرطة يحققون المراكز الأولى

فـي ثاني جولات قفز الحواجز

اختتمت ثاني جولات مسابقة قفز الحواجز للموسم 2025/‏2026م، التي نظمها الاتحاد العماني للفروسية بمشاركة (45) خيلا، من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة توزعت على (4) فئات، حيث شهدت المسابقة منافسة بين المشاركين بحضور عدد من مشرفي ومسؤولي الوحدات والاسطبلات المشاركة.

ففي الفئة (B) ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة (4) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس حيدر أنور الراشد على كوايدم من اسطبلات العربية والمركز الثالث الفارس محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية.

وفي الفئة (C) ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة (6) خيول وحقق المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على إكستريم من مركز تدريب الفروسية الأولمبي والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على إجنا من الحرس السلطاني العماني. وفي الفئة (D) ارتفاع 110 سم، فئة تنافس (7)خيول وأحرز المركز الأول الفارس خالد بن سعيد الوهيبي على هنسلي من اسطبلات الريان والمركز الثاني الفارس أحمد الشحات على ديلوكس من مركز هورسيرا

وفي الفئة (E) ارتفاع الحواجز 100 سم شارك (38) خيلا، حيث توج بالمركز الأول الفارس هلال بن حمد الشوكري على فامي من اسطبلات آل سعيد والمركز الثاني الفارس محمد بن راشد الوهيبي على ازهار من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس الخطاب الجابري على لورد جابي من شرطة عمان السلطانة.

وكانت منافسات اليوم الثاني للبطولة أسفرت عن النتائج التالية: في الفئة (B) ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة (4) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على فنتازيا من مركز تدريب الفروسية الأولمبي والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس حيدر أنور الراشد على كوايدم من اسطبلات العربية.

وفي الفئة (C) ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة (6) خيول وحقق المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على إكستريم من مركز تدريب الفروسية الأولمبي والمركز الثاني الفارس باربرا على كاستار من اسطبلات ال سعيد والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على إجنا من الحرس السلطاني العماني.

وفي الفئة (D) ارتفاع 110 سم، فئة تنافس (7)خيول وأحرز المركز الأول الفارس بسام بن ناصر الغابشي على ففتي ففتي من شرطة عمان السلطانية والمركز الثاني الفارس خلفان بن حمد الهطالي على إيبس من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس خالد بن سعيد الوهيبي على هنسلي من اسطبلات الريان

وفي الفئة (E) ارتفاع الحواجز 100 سم شارك (38) خيلا، حيث توج بالمركز الأول الفارس راشد بن عامر المشايخي على رعد من شرطة عمان السلطانية والمركز الثاني الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على امبيرا من مدرسة السيب للفروسية والمركز الثالث الفارس ناصر فهمي الحراصي على هانجو?ر من مركز تدريب الفروسية الاولمبي.