عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصىاقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 465 مستعمرا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستعمرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.

