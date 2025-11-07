أخبار عالمية

ترامب: أوكرانيا فقدت جزءًا كبيرًا من أراضيها نتيجة النزاع

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، بأن أوكرانيا خسرت الكثير من الأراضي وسقط العديد من القتلى خلال النزاع.

وقال ترامب: "انظروا إلى ما حدث لأوكرانيا، إنها أصغر، وقد مات الكثير من الناس"، وأشار إلى أنه من الضروري أحيانا السماح للأطراف بالقتال لفترة أطول ولكن النزاع سينتهي.

وقال: "أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي. أحيانا يضطر الناس للقتال لفترة أطول، لكنني أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل القريب".

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

