نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أوكرانيا فقدت جزءًا كبيرًا من أراضيها نتيجة النزاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في البيت الأبيض، بأن أوكرانيا خسرت الكثير من الأراضي وسقط العديد من القتلى خلال النزاع.

وقال ترامب: "انظروا إلى ما حدث لأوكرانيا، إنها أصغر، وقد مات الكثير من الناس"، وأشار إلى أنه من الضروري أحيانا السماح للأطراف بالقتال لفترة أطول ولكن النزاع سينتهي.

وقال: "أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي. أحيانا يضطر الناس للقتال لفترة أطول، لكنني أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل القريب".