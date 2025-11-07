العالم اليوم - باكستان تعلن انهيار محادثات السلام مع أفغانستان

انتم الان تتابعون خبر باكستان تعلن انهيار محادثات السلام مع أفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الجمعة، إن محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول، انهارت.

وأوضح الوزير الباكستاني، أن محادثات السلام، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، "علقت"، مضيفا أنه "لا يوجد برنامج للجولة الرابعة من المحادثات".

وأضاف المسؤول الباكستاني لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية، أن وقف إطلاق النار سيستمر "طالما لم تحدث أي هجمات من الأراضي الأفغانية".

وأفاد آصف أن الوفد الأفغاني "لم يكن مستعدا لتوقيع أي اتفاق مكتوب"، مضيفا أن باكستان ستقبل فقط باتفاق رسمي مكتوب.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن محادثات السلام بين الجانبين توقفت، بعد يوم من تبادل الاتهامات بتصعيد الاشتباكات على الحدود، ما يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.

ومن جهته، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، الجمعة، إن الأفغانيين "فشلوا في الوفاء بالتعهدات" التي قطعتها كابول مع المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب، بموجب اتفاق السلام الذي أبرم في الدوحة عام 2021.

ولم يصدر أي تعليق فوري من كابول بشأن انهيار المحادثات، ومزاعم باكستان.

وكان الجانبان قد توصلا، الأسبوع، الماضي إلى اتفاق على الحفاظ على وقف إطلاق النار عقب محادثات سلام في إسطنبول، بعد انهيار الحوار بين الجانبين في وقت سابق من الأسبوع ذاته.