نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تزايد إقبال الناخبين قبل غلق اللجان.. مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرار توافد الناخبين قبل إغلاق صناديق الاقتراع

شهدت لجان الاقتراع في لبنان اليوم، الجمعة، إقبالًا متزايدًا من الناخبين قبل موعد غلق اللجان بساعات قليلة، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأفادت تقارير إعلامية أن الناخبين واصلوا التوافد بكثافة على المراكز الانتخابية في مختلف المحافظات اللبنانية، خاصة في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، مع تسجيل مشاركة لافتة من النساء والشباب في الساعات الأخيرة من التصويت.

أجواء هادئة وتنظيم جيد

وأكدت المصادر أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنظمة، بفضل انتشار قوات الأمن والجيش اللبناني لتأمين اللجان ومحيطها، ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام العام أو التأثير على الناخبين.

كما أشادت البعثات الرقابية والإعلامية بسلاسة إجراءات التصويت، وتوفير كافة التسهيلات للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

ارتفاع نسبة المشاركة قبل الإغلاق

وأشارت مصادر باللجان الانتخابية إلى أن نسبة الإقبال ارتفعت بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، قبل إغلاق الصناديق، في مؤشر على حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم بالبرلمان الجديد.