بالصور.. أول ظهور لـ ميرفت أمين في عزاء والد محمد رمضان

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ميرفت أمين على تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد رمضان المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد من الفنانين منذ الدقائق الأولي لتقديم واجب العزاء. 

تفاصيل جنازة والد محمد رمضان

سبق، وشهدت جنازة والد محمد رمضان مشهدًا مهيبًا غلبت عليه مشاعر الحزن والتأثر، بعدما امتلأ المكان بتدافع الجماهير والمصورين الذين حرصوا على وداع والد النجم المحبوب.

كما حضر عدد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء ومواساة رمضان، من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسام الحسيني، والفنان أحمد سلامة، والفنان كمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم من الزملاء والأصدقاء المقربين.

محمد رمضان: “أبويا أحن قلب في الدنيا”

وفي وقت سابق، تحدث محمد رمضان عن والده الراحل بكلمات مؤثرة مليئة بالحب والتقدير، مؤكدًا أنه كان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، ووصفه بأنه “أحن قلب في الدنيا”.

واختتم رمضان حديثه قائلًا: “ اتعلمت منه الالتزام والرضا، وكان بسيط جدًا وطموحه الوحيد يشوفنا بخير، مصدر الضحك في حياتي بفطرته وبساطته، وكان حلمه الكبير إنه يحج، وبعدها بقى كل همه أولاده، أنا فعلًا محظوظ إن ربنا رزقني بأب وأم كل طموحهم إن أولادهم يكونوا كويسين.”

