بث مباشر شاهد الان.. صراع ناري بين برشلونة وسيلتا فيجو.. فليك في اختبار صعب بين ليفاندوفسكي وراشفورد قبل التوقف الدولي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواصلة نتائجه الإيجابية قبل فترة التوقف الدولي، رغم تعدد الغيابات التي تضرب صفوفه في أكثر من مركز.

أزمة الدفاع وغيابات مؤثرة



ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الجهاز الفني لبرشلونة يواجه معضلة دفاعية كبيرة، أبرزها في مركز الظهير الأيمن، حيث لم تتضح بعد جاهزية جوليس كوندي عقب إصابته في القدم. كما سيضطر زميله إريك جارسيا للعب بقناع واقٍ بعد إصابته بكسر في الأنف خلال مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.



هذه الغيابات تجبر فليك على التفكير في بدائل دفاعية للحفاظ على التوازن أمام هجوم سيلتا فيجو القوي، الذي يعيش فترة انتعاش كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الليجا.

صراع هجومي بين ليفاندوفسكي وراشفورد



في الخط الأمامي، يواجه فليك معضلة أخرى تتعلق باختيار المهاجم الأساسي بين روبرت ليفاندوفسكي العائد بعد غياب طويل منذ مباراة إشبيلية في أكتوبر، والإنجليزي ماركوس راشفورد الذي قدم أداءً جيدًا مؤخرًا بتسجيل هدفين وصناعة خمسة في الدوري الإسباني.



ورغم مساهمات راشفورد الهجومية، إلا أن ضعف دوره الدفاعي قد يدفع فليك للاعتماد على خبرة ليفاندوفسكي الذي يسعى لاستعادة مستواه التهديفي، بعدما أحرز 4 أهداف في الليجا حتى الآن بفارق هدف عن المتألق فيران توريس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو



من المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل يضم:

تشيزني – جارسيا – أراوخو – كوبارسي – بالدي – كاسادو – دي يونج – فيرمين لوبيز – لامين يامال – فيران توريس – ليفاندوفسكي.

ويحتفظ فليك بعدة أوراق رابحة على مقاعد البدلاء أبرزها ماركوس راشفورد وأندرياس كريستنسن العائد من الإصابة، بجانب روني باردجي كورقة هجومية بديلة للشوط الثاني.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في لقاء يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة بعد الظروف الصعبة التي يمر بها العملاق الكتالوني.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

برشلونة في اختبار جديد بعد تذبذب الأداء

يدخل برشلونة المباراة وهو يواجه ضغوطًا كبيرة بعدما تراجعت نتائجه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حقق الفريق 3 انتصارات فقط في آخر 5 مباريات بالليجا، مقابل هزيمتين كانت أبرزها أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في كلاسيكو مثير، وهي الهزيمة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستوى الفريق.

ولم يكن الوضع أوروبيًا أفضل حالًا، إذ اكتفى برشلونة بنتيجة تعادل 3-3 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة كلفت الفريق فقدان نقطتين مهمتين، ما زاد الضغوط على المدرب الألماني هانز فليك الذي يجد نفسه مطالبًا بتحقيق فوز يعيد الثقة للجماهير.