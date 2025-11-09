نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حسن الرداد وعايدة رياض في عزاء والد محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في والد النجم محمد رمضان المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد من الفنانين منذ الدقائق الأولي من ضمنهم حسن الرداد وعايدة رياض وعصام السقا وعمرو سعد وميرفت أمين.

تفاصيل جنازة والد محمد رمضان

سبق، وشهدت جنازة والد محمد رمضان مشهدًا مهيبًا غلبت عليه مشاعر الحزن والتأثر، بعدما امتلأ المكان بتدافع الجماهير والمصورين الذين حرصوا على وداع والد النجم المحبوب.

ورافق رمضان نعش والده خلال وصوله إلى مسجد مصطفى محمود، وظهر في حالة انهيار تامة وهو يحمل النعش وخلال صلاة الجنازة، وحتى وصوله إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وظهر الفنان متأثرًا بشدة، غير قادر على حبس دموعه، بينما كان يودّع والده إلى مثواه الأخير، في لحظة إنسانية لامست قلوب الحاضرين.

كما حضر عدد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء ومواساة رمضان، من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسام الحسيني، والفنان أحمد سلامة، والفنان كمال أبو رية، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم من الزملاء والأصدقاء المقربين.

محمد رمضان: “أبويا أحن قلب في الدنيا”

وفي وقت سابق، تحدث محمد رمضان عن والده الراحل بكلمات مؤثرة مليئة بالحب والتقدير، مؤكدًا أنه كان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، ووصفه بأنه “أحن قلب في الدنيا”.

قال رمضان في أحد اللقاءات التلفزيونية: “أبويا هو كل حاجة في حياتي، إحنا ماشيين ببركته، كان بينام بدري ويصحى قبل دوت الخليج يصلي قيام الليل ويقرأ الجرائد والمصحف، لأنه حافظ القرآن كله والحمد لله.”