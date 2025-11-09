اعرف لجنتك من تليفونك في دقيقتين قبل التوجه للانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 09:33 مساءً - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال موقع الهيئة الوطنية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.



تسهيلات للناخبين من الهيئة الوطنية للانتخابات



ففي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي فى انتخابات مجلس النواب 2025، أطلقت الهيئة قاعدة بيانات لناخبين المحدثة على موقعها الإلكتروني www.elections.eg أو عبر التطبيق الإلكتروني للهالتي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي.

يمكن للمواطنين الدخول على "المتجر" أو " متجر play" فى الهاتف المحمول وكتابة اسم التطبيق "الهيئة الوطنية للانتخابات".

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية



وعقب الانتهاء من تحميل التطبيق يتم إدخال الهاتف المحمول ثم الرقم القومى لتظهر صفحة بها خيارين إما الاستعلام عن لجنتك الانتخابية أو الاستعلام لشخص اخر، وبمجرد الضغط على الاختيار الأول تظهر بيانات اللجنة الانتخابية وهى اسم المدرسة المقر الانتخابى ورقم اللجنة وتاريخ التصويت فى انتخابات مجلس النواب.