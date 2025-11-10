أخبار اليمن : رئيس هذه الدولة يتعرّض للرشق بالحجارة!

رئيس هذه الدولة يتعرّض للرشق بالحجارة!تعرّض رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما لهجوم مفاجئ بالحجارة أثناء إلقائه كلمة أمام حشد من المواطنين، ما استدعى تدخّل فريق حراسته على الفور لإجلائه من المكان وتأمين سلامته.

ووقع الحادث خلال زيارة هيشيليما إلى سوق تشيويمبالا الذي شهد مؤخراً حريقاً كبيراً، حيث كان الرئيس يستعد لتقديم شرح حول خطط الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي لحقت بالتجار جراء الحريق، قبل أن تتحوّل الأجواء إلى توتر بعد أن بدأت مجموعة من الحاضرين بإطلاق هتافات غاضبة ورشق المنصّة بالحجارة.

وتسبّب الهجوم في حالة من الفوضى دفعت الأجهزة الأمنية إلى إخلاء المنطقة وإحكام السيطرة على الحشود، فيما لم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.

وتشير تقارير أولية إلى أن الاحتجاجات جاءت على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار في البلاد، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لإيجاد حلول اقتصادية عاجلة.

تعهّد هيشيليما خلال زيارته بتعويض المتضررين من الحريق ودعم صغار التجار، غير أن الغضب الشعبي المتصاعد يبدو أنه فاجأ الوفد الرسمي وأدى إلى تعكير أجواء الزيارة التي كانت تهدف لطمأنة المواطنين.