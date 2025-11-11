نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نهاية حقبة: أفيخاي أدرعي يترك الإعلام الإسرائيلي باللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وسائل الإعلام لتغيّر في طريقة متابعة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي بعد أن أفادت تقارير بأن العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، سيخرج من الخدمة العسكرية ويتقاعد، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف".

أدرعي: حضور بارز في الإعلام العربي

عرف أدرعي نفسه خلال العامين الماضيين بحضوره المكثف عبر بيانات الجيش الموجّهة للجمهور العربي، وأصبح شخصية معروفة في المنطقة بسبب نشاطه المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي وحملاته الإعلامية خلال فترات النزاع.

التركيز على الإعلام العملياتي والتحذيرات قبل الهجمات

تركّز نشاط أدرعي على نشر خرائط وتحذيرات قبل تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، ضمن ما يصفه الجيش بـ "الإعلام العملياتي"، الذي يهدف إلى إيصال رسائل للسكان المدنيين وتحذيرهم مسبقًا.

دور أدرعي بعد 7 أكتوبر 2023

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أدرعي كان جزءًا من الاستراتيجية الإعلامية التي تبناها الجيش بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي هدفت إلى إظهار التزام الجيش بالقانون الدولي عبر نشر تحذيرات للسكان قبل تنفيذ الضربات.

الانتقادات العربية للإعلام الإسرائيلي

على الجانب الآخر، أثارت هذه التحذيرات انتقادات واسعة في العالم العربي، حيث اعتبرها كثيرون جزءًا من الحرب النفسية ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير، مما زاد من الجدل حول دور الإعلام العسكري الإسرائيلي.

توجيه رسائل إلى المنطقة الإقليمية

لم يقتصر نشاط أدرعي على فلسطين ولبنان فحسب، بل وجّه رسائل لسكان لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران، وهو ما رآه البعض محاولة لإظهار **الحضور الإعلامي الإسرائيلي على المستوى الإقليمي**، بينما وصفه منتقدون بأنه مجرد أداة دعائية.

البحث عن بديل لمواصلة الملف الإعلامي

يسعى الجيش الإسرائيلي الآن لإيجاد بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية، وتشير تقارير إلى وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات مختلفة، تشمل تقييم الأداء أمام الكاميرا لضمان الاستمرار بنفس المستوى الإعلامي.