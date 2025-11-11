نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد البث المباشر لمباراة السعودية ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في المقال التالي

تستضيف أكاديمية أسباير – ملعب منصور مفتاح – ملعب 7 في الدوحة، اليوم الثلاثاء، مباراة المنتخب السعودي للناشئين ضد منتخب مالي ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية، و15:45 بتوقيت غرينتش GMT، ويمكن متابعة البث المباشر عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس 3HD.

التعليق والحكام



يتولى التعليق على المباراة عبدالله الغامدي على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وسمير المعيرفي على قناة الكأس 3HD.

أدار اللقاء الحكم الهولندي ساندر فان دير إييك، أحد حكام النخبة في أوروبا.

وضع المنتخب السعودي قبل المباراة



دخل المنتخب السعودي المباراة وهو يطمح لتحسين مساره في البطولة بعد نتائج متذبذبة، حيث خسر الجولة الأولى أمام النمسا 0-1، قبل أن يعود للانتصار في الجولة الثانية على نيوزيلندا 3-2 بهدف متأخر، ليحافظ على آماله في التأهل إلى دور الـ32.

قوة منتخب مالي



وصل منتخب مالي تحت 17 سنة إلى المباراة بثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث حقق 7 انتصارات في آخر 10 مباريات، أبرزها الفوز على النيجر 4-0، الغابون 3-0، وبوركينا فاسو 5-2، كما فاز في الجولة الثانية من كأس العالم على نيوزيلندا 3-0.

رغم خسارته أمام المغرب في بطولة إفريقيا 1-0، فإن الفريق يمتلك هجومًا قويًا سجل 19 هدفًا في آخر 6 مباريات، مما يجعله أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة.

موقف التأهل للمنتخب السعودي



التعادل يكفي الأخضر لحجز بطاقة التأهل من المركز الثاني، بينما تجعل الهزيمة المهمة أكثر صعوبة، ويضطر المنتخب للانتظار ضمن حسابات أفضل المراكز الثالثة في المجموعات الأخرى.

لوائح اللعب النظيف



في حال التساوي في النقاط وفارق الأهداف، تعتمد البطولة على نظام اللعب النظيف للفصل بين الفرق، حيث تُخصم: