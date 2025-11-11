فن ومشاهير

في حفل تكريم الامراء وصناع "الجراند بول".. صفاء ابو السعود تتألق فى اوبرا العاصمة الجديدة باستعراضات غنائية مع بطلة "جيمس بوند" والايطالى مارتيلو

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الدراما باوبرا مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الجديدة حفل ختام فعاليات حملة مانحي الامل العالمية وتكريم شركاء النجاح بحضور صناع وضيوف الجراند بول الملكي من امراء ونجوم ومشاهير من مختلف دول اوروبا واسيا بالاضافة إلى عدد من الفنانيين والاعلاميين والمشاهير بمصر.

1b9ac67b54.jpg
69eeae9ad3.jpg
2de472c0e6.jpg

صفاء ابو السعود تتألق فى اوبرا العاصمة الجديدة باستعراضات غنائية مع بطلة "جيمس بوند" والايطالى مارتيلو


شارك فى احياء فقرات الحفل النجمة الكبيرة صفاء ابو السعود الرئيس الفني لحملة مانحي الامل العالمية حيث  قدمت عدد من الاستعراضات الغنائية التي اشعلت حماس الجمهور باغنية " نحقق المستحيل "والحلم مسيره يكمل" بمشاركة الايطالى فريدريكو مارتييلو أعظم صوت أوبرالي في أوروبا ونجمة هوليود اريكا بوتشينكو  بطلة سلسلة أفلام "جيمس بوند".

04cf935fc7.jpg
6f2460ba03.jpg
b3f06acf90.jpg
74884a59d4.jpg
e05f09844f.jpg
fa754c395a.jpg


وقدمت رئيس الجراند بول السوبرانو ديليا جراس سفيرة اليونيسيف فقرة غنائية اوبرالية حصدت إعجاب الجمهور.

وقام كابتن انور الكموني مؤسس وملهم حملة مانحي الامل العالمية بتكريم عدد من الامراء والضيوف من اوروبا واسيا ومصر ممكن ساهموا فى انجاح فعاليات الحملة والتي كان ابرزها اقامة المراسم الملكية ل الجراند بول في قصر عابدين منهم منظمة الحفل المهندسة  المصرية رباب عبد العاطي "روزا" وحبيبة سامر  والشريك الاستراتيجي والراعي الاعلامي لفعاليات "مانحي الامل" المصرى محمد الدهشوري "سيلفر سكرين" بالاضافة إلى الجراح المصري العالمي كريم ابو المجد.

5d9e4ebfb3.jpg
c552e74fa9.jpg
16d71cf007.jpg
892f8f4d7b.jpg
e4cb7068b7.jpg
c51277c1c8.jpg


كما كرم الكموني رئيسة الجراند بول السوبرانو العالمية ديليا جراس سفيرة اليونيسيف لمجهودها في نقل الجراند بول الملكي لمصر وللمرة الاولي خارج اوروبا وبرعاية البير الثاني امير موناكو.. بالاضافة إلى تكريم الاميرة بياتريس ماري كارولين لويز فرانسواز من  بوربون-الصقليتين و مانويل كلاس دي لاروش رئيس مؤسسة "عالم أفضل" التي تنظم فعالياتها في مهرجاني كان وفينيسيا السينمائيين وسيدة المجتمع الهولندية نارسيسا فيرس والاعلامية الفرنسية الشهيرة نعومي ماسانجو.

4cfadb4883.jpg
6f4276ee99.jpg
5c57a09ade.jpg
08caac2cf8.jpg
5bb5a053a1.jpg
de41527969.jpg
e80e2b0c2d.jpg
b7bad22098.jpg
e4e8942257.jpg
74b7d54df1.jpg
422ee0b5bb.jpg
2cfa38024d.jpg
29690561b6.jpg
24b607a46d.jpg


قامت بتقديم فقرات حفل الختام باوبرا مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الجديدة الاعلامية شيرين حمدي وشارك في احياء فقرات الحفل خالد عمار ومريم نوحي وتخلله العديد من استعرضات الباليه الراقية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

