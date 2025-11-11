نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع لحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة السعودية ضد مالي في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع لحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة السعودية ضد مالي في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

تقدم الخدمة متابعة البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي للناشئين أمام منتخب مالي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 سنة المقام في قطر 2025.

أهمية المباراة



تعتبر مواجهة اليوم حاسمة للأخضر السعودي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة. ويحتاج المنتخب السعودي إلى نقطة واحدة على الأقل للتأهل، بينما يطمح منتخب مالي لتعزيز مركزه في المجموعة قبل انتهاء مباريات الدور الأول.

ترتيب المجموعة قبل المباراة

النمسا: 6 نقاط، متصدر المجموعة

مالي: 3 نقاط، المركز الثاني

السعودية: 3 نقاط، المركز الثالث

نيوزيلندا: 0 نقطة، المركز الأخير

توقيت المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 17:45 بتوقيت مصر، و18:45 بتوقيت السعودية، و15:45 بتوقيت غرينتش GMT. ويمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس 3HD مع تحديثات لحظية لكل أحداث اللقاء.

أهمية المباراة للأخضر السعودي



تعتمد آمال المنتخب السعودي على نتيجة مباراة اليوم، حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل، فيما يمنحه الفوز أفضلية كبيرة في ترتيب المجموعة. ويعتمد المدرب على لاعبين موهوبين من فئة تحت 17 سنة، مع تشكيل هجومي متوازن يركز على السيطرة على وسط الملعب واستغلال الفرص أمام مرمى مالي.

المنتخب المالي وتوقعات اللقاء



يمتلك منتخب مالي قوة بدنية عالية وسرعة في الهجوم، مع تنظيم دفاعي محكم لمواجهة هجمات المنتخب السعودي. ويتوقع الخبراء أن تكون المباراة محتدمة، مع فرص متبادلة بين المنتخبين، وأن أي خطأ قد يكون حاسمًا في تحديد المتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

متابعة البث المباشر وأبرز التحديثات



يمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة مع تغطية كاملة تشمل:

الأهداف أولًا بأول

البطاقة الصفراء والحمراء

التبديلات خلال المباراة

إحصائيات المباريات بشكل مباشر

اللحظات الهامة وتحليلات بعد كل شوط

توقعات خبراء كرة القدم



يركز المنتخب السعودي على اللعب الجماعي والتمريرات السريعة لاستغلال سرعة الأجنحة، بينما يعتمد منتخب مالي على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة. وتوقع المحللون أهدافًا مبكرة نتيجة اندفاع الفريقين للسيطرة على المباراة، لتكون مباراة تكتيكية مثيرة ومليئة بالندية.