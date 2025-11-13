نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الكونجرس الأمريكى ينهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا من الشلل الإداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن صوّت بالموافقة على حزمة تمويل مؤقتة تهدف إلى استئناف المساعدات الغذائية المتوقفة، وصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية الذي تعطّل بسبب الأزمة.

وبعد تمرير الحزمة في مجلس النواب، ينتظر أن يوقّع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصبح قانونًا، وأكد البيت الأبيض أن الرئيس سيوقع على مشروع القانون في الساعة 9:45 مساء بالتوقيت الشرقي أمام الكاميرات من المكتب البيضاوي.

وتتضمن حزمة التمويل ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بتمويل الإنشاءات العسكرية والبرامج الزراعية والمساعدات الغذائية للفئات محدودة الدخل، إلى جانب تمويل أعمال السلطة التشريعية.

ويتمتع الحزب الجمهوري حاليًا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب (219 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين)، وقد ساهم تأييد ترامب لمشروع القانون في الحفاظ على تماسك الحزب أمام المعارضة الديمقراطية الشديدة التي انتقدت عدم تضمين الاتفاق تمديد إعانات التأمين الصحي الفيدرالية، رغم طول فترة الإغلاق.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت قبل ذلك على تمرير الحزمة نفسها، في خطوة لإنهاء الإغلاق المستمر منذ 43 يومًا، وهو الأطول في التاريخ الأمريكي.

كما انشق ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن قيادة حزبهم لدعم تمرير التمويل، الذي من المتوقع أن يستمر حتى 30 يناير المقبل، ما قد يرفع الديون الفيدرالية إلى نحو 38 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.8 تريليون سنويًا.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قبل التصويت: "ندائي العاجل لكل زملائي في المجلس، وهذا يعني كل ديمقراطي، عليكم القيام بالشيء الصحيح في النهاية".

وأضاف أن إبقاء المجلس معلقًا لمدة شهرين تقريبًا كان وسيلة للضغط في مفاوضات الإغلاق التي تسببت في شلل حكومي غير مسبوق.

من جانبه، كتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يعتقد ترامب والجمهوريون أن أزمة تكاليف المعيشة في أمريكا مختلقة، لكنهم لم يفعلوا شيئًا لمعالجتها. الأمريكيون يستحقون أفضل من ذلك".