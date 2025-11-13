نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذكرى العيد الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني الفلسطيني.

وأوفد الرئيس السيسي السيد محمد يحيي، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتقديم التهاني الرسمية بهذه المناسبة، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين وحرص القيادة المصرية على دعم السلام والاستقرار في المنطقة.