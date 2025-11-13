نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تجديد ندب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لرئاسة مكتب شئون أمن الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتجديد ندب القاضي حازم عبد الشافي أبو بكر محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2026.

ندب قضاة آخرين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

وتضمن القرار أيضًا ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة 6 أشهر، وهم:

القاضي جمال محمد نوح مهدي الجبيلي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

القاضي أمجد محمد عز الدين السيد حشيش – الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية

القاضي حسام الدين محمود إبراهيم حسن – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية

القاضي محمد محمد عاطف غزالي أباظة – الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف

القاضي على محمد محمود شرف الدين – الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف