نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا: سعيد بدخول "إبراهيم الأبيض" و"الجزيرة" قائمة كلاسيكيات القرن الـ 21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد السقا عن سعادته الكبيرة بدخول فيلميه "إبراهيم الأبيض" و"الجزيرة" ضمن قائمة 25 فيلمًا بكلاسيكيات القرن الـ 21، وذلك خلال مهرجان القاهرة السينمائي. وقال أحمد السقا في لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي إن هذه الدورة من المهرجان تعني له الكثير، حيث يتم الإعلان عن الأفلام التي دخلت الكلاسيكيات في القرن الـ 21، وأنه سعيد بوجود فيلميه في هذه القائمة.

تصريحات أحمد السقا

كما أشاد أحمد السقا بتكريم المخرج محمد عبد العزيز بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي، وقال إنه يعتبر هذا التكريم فخرًا له، حيث كان محمد عبد العزيز أستاذه وصديقًا لوالده. وأضاف أن مصر هي الحضن الأوسع للفن.

فيلم "هيروشيما" هو عمل سينمائي جديد يجمع نخبة من نجوم السينما المصرية، بقيادة الفنان أحمد السقا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

القصة



تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يقدم أحمد السقا شخصية "الدكتور يحيى"، طبيب رياضي كان مولعًا برياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) قبل أن يبتعد عنها بسبب أزمات شخصية، ليعود إلى الحياة الرياضية بدعم مدربه السابق.