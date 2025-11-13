نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهل تاريخي ومنافس صلاح وبطل العالم.. أبرز 5 معلومات عن منتخب أوزبكستان قبل مواجهة مصر الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب أوزبكستان، وذلك في إطار البطولة الرباعية الودية التي يشارك فيها الفراعنة على الأراضي الإماراتية في الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من الشهر ذاته.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 5 معلومات عن منتخب أوزبكستان قبل مواجهة الغد أمام الفراعنة في بطولة دبي الودية.

1- تأهل منتخب أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخه إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك من العام القادم، وذلك بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

2- تولى الإيطالي فابيو كانافارو مقاليد القيادة الفنية لمنتخب أوزبكستان في السادس من أكتوبر الماضي، وذلك خلفا للمدرب تيمور كابادزه.

3- يعد المدافع عبد القادر خوسانوف، أبرز لاعبي المنتخب الأوزبكي، نظرا لأنه يلعب في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

4- يأتي منتخب أوزبكستان في المركز 55 من التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، عن شهر أكتوبر، حيث يتفوق على فرق مجموعة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية القادمة، والتي تضم كل من:

جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

5- آخر 5 مباريات خاضها منتخب أوزبكستان، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وهزم في مباراة واحدة فقط، وخاض آخر مباراتين تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو كانافارو، حيث خسر في مباراة وفاز في مثلها.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام الساعة السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الفائز من مباراة الفراعنة ونظيره منتخب أوزبكستان، سيواجه الفائز من مباراة اليوم بين المنتخب الإيراني ونظيره الرأس الأخضر.