عاجل- إيران تلجأ لتلقيح السحب لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 50 عامًا

أحمد جودة - القاهرة - تشهد إيران أسوأ موجة جفاف منذ خمسين عامًا، حيث انخفض هطول الأمطار بنحو 89% مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، ما يجعل هذا الخريف الأكثر جفافًا منذ نصف قرن، وفقًا للمركز الوطني للتنبؤات الجوية الإيراني.

تلقيح السحب كحل طارئ

في محاولة لمواجهة هذه الأزمة، لجأت السلطات الإيرانية إلى عمليات تلقيح السحب لتحفيز سقوط الأمطار. وتعتمد العملية على رش مواد كيميائية في السحب لتحفيز إطلاق الرطوبة على شكل أمطار، باستخدام طائرات وطائرات مسيرة مجهزة بمعدات تلقيح السحب، خاصة في حوض بحيرة أرومية شمال غرب البلاد.

استمرار العمليات حتى منتصف مايو

قال محمد مهدي جوديان زاده، رئيس المركز الوطني لأبحاث تلقيح السحب، إن عمليات تلقيح السحب ستستمر حتى منتصف مايو، موضحًا أن الهدف من العملية هو زيادة هطول الأمطار في أحواض تجميع المياه المختلفة لتجديد الموارد المائية في البلاد، مع مراعاة محدودية المياه في المناطق القاحلة.

تحديات الموارد المائية

تواجه إيران مع هذا الجفاف تراجعًا حادًا في مستويات الخزانات الرئيسية، وتبذل السلطات جهودًا لتقليل استهلاك المياه، بينما يحاول السكان الحفاظ عليها لتجنب كارثة بيئية وإنسانية محتملة.