الطقس يفاقم معاناة آلاف العائلات بغزة .. ونيران مكثفة مع تواصل الخروقات «الإسرائيلية»

استشهاد فتى فـي نابلس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

فاقم الطقس معاناة آلاف الأسر في قطاع غزَّة حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 ألف أُسرة تضررت من الأمطار في غزَّة، وأن آلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه. وجاء إعلان الأمم المتحدة بعد موجة الأمطار الأولى في القطاع الذي يواجه سكانه الشتاء للمرة الثالثة خلال الحرب.

ويعيش نحو مليون ونصف في خيام منتشرة في القطاع أو في منازل آيلة للسقوط.

وواصل جيش الاحتلال «الإسرائيلي» خروقاته لملف وقف إطلاق النار حيث شن طيران الاحتلال خمس غارات جوية على الأقل جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة. كما نفذ جيش الاحتلال «الإسرائيلي» عمليات نسف في مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة.

وأطلقت الآليَّات «الإسرائيلية» النار باتجاه خيام النازحين بمواصي رفح.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية شرق مدينة غزَّة ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 260 شهيدًا 642 مصابًا فيما جرى انتشال 533 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان «الإسرائيلي» إلى 69187 شهيدًا 170703 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي الضفة استشهد فتى، وأصيب آخر، فجر أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم عسكر القديم، شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن، إن فتيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثرًا بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى.