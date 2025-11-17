شيوعية معتدلة تتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية فـي تشيلي

سانتياجو ـ ا.ف.ب: تواجه المرشحة الشيوعية المعتدلة جانيت خارا منافسها اليميني خوسيه أنطونيو كاست في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، بعد تصدرهما الجولة الأولى التي جرت الأحد وهيمنت عليها المخاوف بشأن الجريمة. وحصلت مرشحة ائتلاف يسار الوسط الحاكم على 26,71% مقابل 24,12% لكاست، وفق نتائج رسمية بعد فرز نحو 83% من الأصوات. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات في 14 ديسمبر.

