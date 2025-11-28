نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الألماني يقر ميزانية 2026 مع تخصيص 11.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق البوندستاغ الألماني بشكل نهائي على قانون الميزانية الاتحادية لعام 2026 والفترة التخطيطية اللاحقة، والذي يشمل تخصيص 11.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا في العام المقبل.

وشهدت مخصصات أوكرانيا زيادة ملحوظة خلال مناقشة الميزانية، حيث رُفعت من 8.5 مليار يورو في المسودة الأولية إلى 11.5 مليار يورو بناءً على اقتراح من وزارة المالية الألمانية.

وستوجه هذه الأموال بشكل أساسي إلى تمويل المدفعية والطائرات دون طيار والمدرعات، بالإضافة إلى شراء أنظمة باتريوت الدفاعية، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 322 نائبًا ومعارضة 252، دون ممتنعين.

ويبلغ إجمالي نفقات الميزانية الألمانية لعام 2026 نحو 524.54 مليار يورو، بزيادة قدرها 21.54 مليار يورو عن العام السابق، وبنسبة نمو 4.4% مقارنة بالمسودة الأولية، كما تنص الوثيقة على التزامات مالية للسنوات الثلاث القادمة تصل إلى 449.91 مليار يورو.

من جهة أخرى، سيصل صافي حجم الاقتراض للميزانية وفقا للقانون المعتمد إلى 97.96 مليار يورو، أي أكثر بنحو 8 مليارات يورو مما كان مخططا له في البداية.