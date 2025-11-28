عاجل- الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بتدخل فوري لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أحمد جودة - القاهرة - الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بتدخل فوري لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والجاد لإجبار إسرائيل على وقف حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، مؤكدة أن الأوضاع الميدانية والإنسانية تتدهور بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار التصعيد العسكري.

مطالبة فلسطينية بضغوط أمريكية مباشرة على إسرائيل

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن واشنطن، بوصفها الطرف الأكثر قدرة على التأثير، مطالبة بتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات فورًا، وحماية المدنيين، ومنع استمرار الانتهاكات التي تطال مختلف المناطق الفلسطينية.

تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة

شددت الرئاسة على أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، ويعرض حياة المدنيين للخطر، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل جماعي لمنع المزيد من التدهور.

دعوة لتدخل دولي أوسع

إلى جانب مطالبتها لواشنطن، دعت الرئاسة الفلسطينية الدول العربية والأوروبية والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تضمن وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.