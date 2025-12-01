نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يهاجم بايدن: "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا".. ويتوعد بسحب الجنسية وطرد المجرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على الرئيس السابق جو بايدن، واصفًا إياه بأنه "أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة، ومتهمًا إياه بأنه السبب الرئيسي فيما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية.

وقال ترامب، خلال تصريحات صحفية جديدة، إن سياسات بايدن، وخاصة المتعلقة بملف الهجرة والحدود، سمحت – على حد تعبيره – بدخول "أشخاص غير مرغوب بهم" إلى الأراضي الأمريكية، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الداخلية.

ترامب يتوعد: سحب الجنسية وطرد مرتكبي الجرائم

وأضاف ترامب أن الإدارة السابقة يجب أن تتحمل المسئولية عن دخول هذه الفئات، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات أكثر صرامة تجاه مرتكبي الجرائم وتجار المخدرات.

وقال ترامب:

"أي شخص يرتكب جرائم أو يتاجر بالمخدرات سيتعرض لسحب الجنسية والطرد من الولايات المتحدة"، في إشارة إلى سياسة أمنية وقانونية مشددة يسعى إلى تطبيقها.

وأكد أيضًا:

"سأنزع الجنسية عن بعض المجرمين لو كنت أملك تلك الصلاحيات"، مما يعكس توجهًا أكثر حدة تجاه الجرائم العابرة للحدود ومخاطرها على المجتمع الأمريكي.

تشديد سياسات اللجوء والهجرة

وفي سياق متصل، كشف ترامب أن الولايات المتحدة قد لا تسمح باللجوء من بعض الدول لفترة طويلة، مستندًا إلى ما وصفه بـ "اعتبارات أمنية"، معتبرًا أن بعض الدول تمثل "مخاطرة" على الأمن القومي الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الهجرة والحدود جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ردود فعل مرتقبة في الداخل الأمريكي

من المتوقع أن تثير التصريحات الأخيرة لترامب ردود فعل قوية من المنظمات الحقوقية والسياسية داخل الولايات المتحدة، لا سيما في ظل استمرار الخلاف حول كيفية إدارة ملف الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وتشير التوقعات إلى أن تصريحات ترامب ستعيد إشعال النقاش حول السياسة الأمنية، وحقوق المهاجرين، وسياسات الجنسية، وهو ما قد ينعكس على المشهد السياسي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.