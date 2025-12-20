أوكرانيا تقصف منصّة نفط روسيّة

أوكرانيا تقصف منصّة نفط روسيّةأعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيّرة هاجمت منصة نفط روسية تابعة لشركة لوك أويل في بحر قزوين وسفينة دورية عسكرية بالقرب منها.

وجاء الهجوم، الذي قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه وقع أمس الجمعة، في سلسلة من الضربات التي استهدفت البنية الأساسية الروسية لاستخراج النفط في بحر قزوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه أول هجوم يعترف به الجيش الأوكراني رسميا.

وأعلن الجيش أن منصة حفر التابعة لمنصة فيلانوفسكي النفطية تضررت جراء الهجوم. وتعرضت منصة النفط لهجومين آخرين على الأقل في ديسمبر.

وتقول كييف إن البنية الأساسية الروسية للنفط هدف مشروع لأن عائداته هي المصدر الرئيس لتمويل الحرب التي تشنها موسكو منذ ما يقرب من أربع سنوات على أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة أنه تم استهداف سفينة دورية عسكرية أيضا، ويجري تقييم مستوى الضرر.