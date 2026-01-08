حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:33 صباحاً - يبحث العديد من الأشخاص الدقائق الماضية عن موعد إجازة 25 يناير 2026 في البنوك المصرية، ويأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة الذي يوافق اليوم الخامس والعشرون لشهر يناير من كل عام.

موعد إجازة 25 يناير 2026 في البنوك

تعتبر ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير من المناسبات الوطنية التي يتم خلالها تعطيل العمل في عدد من القطاعات بالدولة وأبرزها البنوك المصرية، كما أنه وفقا للأجندة الرسمية للعطلات والإجازات المحددة في مصر فمن المنتظر بأن ميعاد الإجازة بتلك المناسبة لهذا العام في يوم الأحد الموافق 25 يناير الحالي 2026.

حيث أنه من المنتظر بأن تكون تلك الإجازة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة إجازة رسمية لكافة العاملين في البنوك الحكومية والخاصة بالدولة، ومتوقع صدور البنك المركزي المصري لبيان رسمي يكشف من خلاله عن ميعاد تعطيل العمل في القطاع المصرفي.

فيما تشير التوقعات بأنه من المنتظر بأن يتم تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية يوم الأحد الموافق 25 يناير الحالي 2026، كما أنه سيتم التعطيل في نفس اليوم دون الترحيل أو التغيير، ومن ثم يتم استئناف العمل عقب الإجازة بدء من يوم الإثنين 26 لنفس الشهر.

يذكر إنه حتى هذا الوقت لا توجد أي قرارات رسمية تفيد بأنه سيتم ترحيل إجازة 25 يناير 2026 في البنوك المصرية، ولكنه في حال صدور أي تعديل أو قرار حول ترحيل أو تغيير ميعاد الإجازة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال منشور عبر المواقع الإلكترونية.