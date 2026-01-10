”بدون تشفير وتقطيع” كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - تبحث جماهير كرة القدم الإفريقية عن القناة الناقلة وموعد مباراة المغرب والكاميرون، في المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بطموح كبير لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما تجاوز عقبة الدور ثمن النهائي بصعوبة، في مباراة عززت من ثقة الجماهير بقدرة أسود الأطلس على الذهاب بعيدًا في البطولة.

في المقابل، يسعى منتخب الكاميرون إلى فرض شخصيته المعتادة في الأدوار الإقصائية، معتمدًا على خبرته الكبيرة وتاريخه الحافل في كأس الأمم الإفريقية، من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ما ينذر بمباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات طوال التسعين دقيقة.

موعد مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مولاي عبد الله.

القناة الناقلة لمباراة المغرب ضد الكاميرون

تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر قنوات beIN SPORTS MAX.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد الكاميرون عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر منصتي TOD TV وbeIN Connect، كما تتيح بعض خدمات الـVPN للمشاهدين خارج منطقة الشرق الأوسط فرصة متابعة البث المباشر.