فيديو الثلوج في كامشاتكا يثير تفاعلًا واسعًا.. ما حقيقته؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:22 مساءً - انتشر الساعات الماضية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بها طرق مغطاة بالثلوج في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، جاء ذلك نتيجة التعرض لعاصفة شتوية مفاجئة.

فيديو الثلوج في كامشاتكا

حيث وصلت أكوام الثلج في تلك الجزيرة، لارتفاع إشارات المرور وذلك في بعض من الاماكن، فيما اختلفت المداخل داخل جدران الثلج المتراكم، وتسبب ذلك في اضطرابات للنقل مع تعطيل للحياة اليومية، وتعتبر تلك الظاهرة استثنائية الحدوث.

فيما انتشرت عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الثلوج وهي مرتفعة بشكل كبير وتأتي على ارتفاع مباني والتي أخفت معالمها، وبذلك لم تظهر السيارات بشكل واضح.

أظهرت لقطات سيارات مدفونة بالكامل تحت الثلج، مما قام السكان بحفر الممرات إلى مداخل المباني السكنية، وفقًا لما أعلنه بعض من المسئولين بالمنطقة قائلًا: "الوضع على طرق المدينة يعتبر حرج، ومن المنتظر الساعات المقبلة الانتهاء من كافة الثلوج لجميع الطرق الرئيسية، وذلك لاستئناف حركة المرور بشكل طبيعي".