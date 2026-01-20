بيان تطورات يوضح حقيقة وفاة شاب مغربي متطوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:22 مساءً - حقيقة وفاة شاب مغربي متطوع في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أثارت قلق الكثيرين خلال الساعات الماضية، حيث انتشرت أنباء سريعة على وسائل التواصل تفيد بأن فرد أمن متطوع توفي على هامش الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، مما أثار تساؤلات ومخاوف حول سلامة المتطوعين والأمن الرياضي.

نفت المديرية العامة للأمن الرياضي في المغرب هذه الأخبار نفيًا قاطعًا، وأكدت الجهات الرسمية أنه لم يُسجل أي حالة وفاة مرتبطة بالعنف أو الاضطرابات خلال البطولة أو بعدها، وأن كل ما تم تداوله عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويذكر أن جاء النفي الرسمي عبر تقارير نشرتها صحيفة "Le360" المغربية، التي أوضحت أن الادعاءات لم تجد أي تأكيد من المصادر الموثوقة، حيث يبدو أن الشائعة انتشرت بسرعة بسبب التوتر الذي رافق المباراة النهائية، لكن الواقع يؤكد سلامة الجميع.

في سياق متصل، توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة الحاسمة، فقد شهدت اللقاء لحظات مثيرة انتهت بإعلان ضربة جزاء، تلاها انسحاب المنتخب السنغالي من أرض الملعب.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا"، وهنا يطالب الاتحاد بالتحقيق في أسباب الانسحاب وتأثيره على سير المباراة، معتبرًا أن ما حدث أثر سلبًا على أداء اللاعبين ونزاهة المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعرب الاتحاد المغربي عن شكره الكبير للجماهير التي حضرت بكثافة وشجعت بأسلوب حضاري طوال مباريات البطولة، كما وجه الشكر لكل من ساهم في تنظيم ونجاح كأس أمم إفريقيا 2025 رغم التحديات.