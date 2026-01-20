تردد قناة ام ب سي بلاس دراما على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:22 مساءً - قناة MBC دراما بلس من القنوات الترفيهية المتخصصة في عرض المسلسلات الدرامية على مدار الساعة، حيث تقدم باقة متنوعة من الأعمال العربية الحديثة والقديمة، إلى جانب مسلسلات مدبلجة تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور في الوطن العربي، وتتميز القناة بجودة عرض عالية وجدول بث متواصل يناسب مختلف الأذواق، ما يجعلها من القنوات المفضلة لعشاق الدراما.

تردد قناة MBC دراما بلس على نايل سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ولتثبيت القناة على الريسفير يجب فتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم من ثم النقر على زر إدخال تردد جديد وتحديد القمر الصناعي النايل سات، بعد ذلك كتابة بيانات التردد والنقر على بحث، وعند ظهور القناة يجب إضافتها ضمن قائمتك.