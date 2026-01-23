"هيومن رايتس" تحذّر من مساعٍ لاستبدال الأمم المتحدة بـ"مجلس سلام"
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، من محاولات يقودها الرئيس الأمريكي ,دونالد ترامب, لاستبدال منظمة الأمم المتحدة بما يُسمّى "مجلس السلام"، في خطوة لا يتضمن ميثاقها أي إشارة إلى حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في تدوينتين مقتضبتين على منصة "إكس"، رصدتهما (سبأ)، إن ترامب "يحاول على ما يبدو استبدال الأمم المتحدة بما يسمى مجلس السلام، دون أي التزام واضح بحماية حقوق الإنسان".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العالم بحاجة إلى أمم متحدة أقوى، وليس إلى "مجلس سلام" يقوده ترامب في اشارة لشخصيتة التي تسعى لتقويض المنظومة الدولية القائمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "هيومن رايتس" تحذّر من مساعٍ لاستبدال الأمم المتحدة بـ"مجلس سلام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.