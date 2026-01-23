"هيومن رايتس" تحذّر من مساعٍ لاستبدال الأمم المتحدة بـ"مجلس سلام"حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، من محاولات يقودها الرئيس الأمريكي ,دونالد ترامب, لاستبدال منظمة الأمم المتحدة بما يُسمّى "مجلس السلام"، في خطوة لا يتضمن ميثاقها أي إشارة إلى حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في تدوينتين مقتضبتين على منصة "إكس"، رصدتهما (سبأ)، إن ترامب "يحاول على ما يبدو استبدال الأمم المتحدة بما يسمى مجلس السلام، دون أي التزام واضح بحماية حقوق الإنسان".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العالم بحاجة إلى أمم متحدة أقوى، وليس إلى "مجلس سلام" يقوده ترامب في اشارة لشخصيتة التي تسعى لتقويض المنظومة الدولية القائمة.