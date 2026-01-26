آخر تحديث الآن.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - تباين سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر يناير الحالي لعام 2026 في البنوك المصرية، وذلك خلال بداية التعاملات اليومية المصرفية، حيث اختلف سعر الصرف في البنك الأهلى ليكون عند قيمة تبلغ نحو 46.92 جنيه للشراء، فيما تصل إلى نحو 47.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة لتتمثل كما يلي: