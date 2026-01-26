آخر تحديث الآن.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - تباين سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر يناير الحالي لعام 2026 في البنوك المصرية، وذلك خلال بداية التعاملات اليومية المصرفية، حيث اختلف سعر الصرف في البنك الأهلى ليكون عند قيمة تبلغ نحو 46.92 جنيه للشراء، فيما تصل إلى نحو 47.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك
جاء سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة لتتمثل كما يلي:
- سعر الدولار فى البنك المركزى، سجل الآن بقيمة 47.00 جنيه للشراء، وكذلك عند 47.13 جنيه للبيع.
- سعر الصرف فى بنك الإسكندرية، سجل بقيمة 47.04 جنيه للشراء، وأيضًا تبلغ 47.14 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، يكون بقيمة 46.92 جنيه للشراء، وكذلك 47.02 جنيه للبيع.
- سعر صرف الدولار فى بنك مصر، سجل عند نحو 46.93 جنيه للشراء، وبقيمة تبلغ 47.03 جنيه للبيع.
- سعر الصرف في بنك cib، يسجل الآن نحو 47.04 جنيه للشراء، بينما يصل إلى 47.14 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة، سجل الآن بالتعاملات الصباحية 46.85 جنيه للشراء، وعند 46.95 جنيه للبيع.
- الصرف في بنك كريدي اجريكول، بلغ عند قيمة 46.88 جنيه للشراء، كما جاء عند نحو 46.98 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد، سجل عند 46.90 جنيه للشراء، كذلك جاء عند 47.00 جنيه للبيع.