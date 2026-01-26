صوت كبير حاضر.. معلق مباراة الاتحاد ضد الاخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:23 مساءً - يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نظيره نادي الأخدود مساء اليوم الاثنين، في لقاء يجمعهما على "ملعب الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويدخل العميد اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 27 نقطة، حيث يسعى الفريق بقيادة مدربه سيرجيو كونسيساو لتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام القادسية.

في المقابل، يخوض الأخدود المباراة تحت ضغط كبير، إذ يتواجد في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط، ويطمح لتحقيق مفاجأة تساعده في صراعه للهروب من مناطق الهبوط.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 26 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري الجديد للمسابقات السعودية.

وسيتولى المعلق بلال علام مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر الشاشة.

كما يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية الرسمي على الهواتف الذكية.