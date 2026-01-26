بكام الكيلو؟ سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 02:23 مساءً - شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، الإثنين الموافق 26 يناير 2026، حالة من التغييرات الملحوظة في الأسواق المحلية، وجاء ذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

فيما سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، سجلت عند قيمة تبلغ نحو 72 جنيه للكيلو الواحد بعد تراجعه عن تعاملات يوم أمس، فيما يصل سعر الكيلو للمستهلك لما يقرب من نحو 77 جنيه إلى 87 جنيه مصري بالأسواق، أما عن أسعار الفراخ اليوم تمثلت كما يلي:

سعر كيلو الفراخ الساسو، بلغت ما يقرب بين 96 إلى 97 جنيه للكيلو في البورصة، بينما تصل للمستهلك في الأسواق لنحو 105 إلى 120 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي، سجلت في الأسواق اليوم لتكون ما بين 100 إلى 120 جنيه، فيما يختلف السعر حسب المكان والأخر.

أما عن سعر كيلو البانيه بالأسواق المحلية، يتراوح ما بين 200 و240 جنيه مصري.