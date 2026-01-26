معشوق الجماهير.. من هو معلق مباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - يستضيف نادي النصر نظيره نادي التعاون مساء اليوم الاثنين، في قمة مرتقبة يحتضنها ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويدخل العالمي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب، حيث يسعى بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على المتصدر.

في المقابل، يحل سكري القصيم ضيفاً ثقيلاً وهو في المركز الخامس، ويطمح الفريق للخروج بنتيجة إيجابية تعوض خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح النصر بنتيجة (5 - 0).

موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 26 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

معلق مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah)، وتحديداً قناة "ثمانية 1 HD".

وسيتولى المعلق الشهير فارس عوض مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر الشاشة.