حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - يبحث عشاق وجماهير كرة القدم، للتعرف على تردد قناة أون سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري مجانًا، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

من المقرر بأن يكون موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، مساء اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026 على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويبدأ الشوط الأول للقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت محافظة القاهرة، فيما يتواجد نادي الزمالك في المجموعة بالمركز الثاني وذلك برصيد عدد 4 نقاط، بينما يتصدر نادي المصري البورسعيد المجموعة برصيد 6 نقاط.

تردد قناة أون سبورت الأرضية

يمكنكم ضبط تردد قناة أون سبورت الأرضية لقل مباراة الزمالك والمصري اليوم، مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، فيما جاء أخر تحديث للتردد ليكون كما يلي:

يكون التردد: 11862.

أما الاستقطاب: عمودي.

البث من خلال UHF 32.

نوع البث: أرضي (DVB-T).

طريقة ضبط القنوات الأرضية على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط القنوات الأرضية على التليفزيون وتتمثل كما يلي: