بالتزامن مع عيد الحب.. سعر الفضة اليوم الاثنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - شهدت أسعار الفضة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، حالة من الاستقرار في مصر، وسط ترقبات من المواطنين لمتابعة سعر الفضة لحظة بلحظة.

عرض سعر الفضة النقي جرام 99.9 اليوم بنحو 172.95 جنيهًا.

بينما سجل سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 اليوم الاثنين بحوالي 174 جنيهًا للشراء و171 جنيهًا للبيع.

أما سعر جرام الفضة المصرية عيار 999، بلغ سعره بحوالي 172 جنيهًا للشراء و170 جنيهًا للبيع.

وطرح سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 عند 165.85 جنيهًا.

وسجل سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الاثنين عند 160.14 جنيهًا.

ووصل سعر جرام فضة السعودي عيار 875 عند 151.48 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام فضة عيار 750 في مستهل تعاملات اليوم عند 129.84 جنيهًا.