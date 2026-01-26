بدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية مواجهة الاتحاد والأخدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب الإنماء مساء الإثنين.

ويدخل الاتحاد المباراة باحثًا عن العودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية، حيث يحتل العميد المركز السابع في جدول الترتيب ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد ثلاث نقاط مهمة تعزز موقعه في جدول الدوري. ويعوّل الفريق على خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المواجهات أمام الفرق التي تنافس في المراكز المتأخرة.

في المقابل، يحل فريق الأخدود ضيفًا على الاتحاد بطموحات تحسين وضعه في جدول الترتيب، إذ يعاني من تراجع النتائج هذا الموسم، مكتفيًا بتحقيق انتصارين فقط حتى الآن، ما يجعله في موقف صعب ضمن صراع الهروب من القاع.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتقام مباراة الاتحاد والأخدود اليوم الإثنين 26 يناير 2026، على ملعب الإنماء، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأخدود

وتملك شبكة قنوات “ثمانية” الحقوق الحصرية لنقل منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، وستبث مباراة الاتحاد والأخدود عبر شاشتها، بتعليق بلال علام.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق “ثمانية” الرسمي، الذي يتيح مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت.