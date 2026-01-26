حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 01:26 مساءً - يعتبر تردد قناة الجماهيرية الليبية الجديدة 2026، من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص مؤخرا، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات الليبية التي يتابعها الكثير من داخل البلاد وخارجها، لأنها تقوم بعرض العديد من الأخبار والبرامج وكذلك المسلسلات العربية، والتي تكون على مدار اليوم كله وبجودة عالية للصوت والصورة.

تردد قناة الجماهيرية الليبية

يمكن ضبط واستقبال تردد قناة الجماهيرية الليبية الجديدة 2026 على النايل سات، ويكون ذلك من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

بينما يكون التردد: 11938.

أما الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

فور التعرف على تردد القناة، يمكن الضغط على زر Menu من الريموت، من ثم يتم اختيار خانة التركيب اليدوي، بعد ذلك يتم إدخال التردد مع الاستقطاب والترميز، أخيرًا انقر على زر بحث ثم اضغط حفظ، لتضاف بذلك إلى قائمتك.